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На Одещині викрито посадовця ДМС, який за $10 000 переправляв військовозобов’язаних за кордон

07:00, 26 липня 2024
Посадовець ДМС в Одеській області організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних.
На Одещині викрито посадовця ДМС, який за $10 000 переправляв військовозобов’язаних за кордон
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В Одеській області правоохоронці викрили посадовця Державної міграційної служби (ДМС), який організував незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон. В рамках розслідування прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру виконуючому обов’язки начальника одного з районних відділів ГУ ДМС в Одеській області.

За інформацією слідства, посадовець створив схему незаконного переправлення осіб, які намагалися виїхати з України. Він обіцяв організувати безперешкодний виїзд до Республіки Молдова за 10 000 доларів США. Для цього військовозобов’язані мали переходити кордон стежками, уникнувши офіційних пунктів пропуску.

Підозрюваний також спробував залучити співробітника прикордонної служби, пообіцявши йому 3 000 доларів США за кожну переправлену особу. Проте прикордонник повідомив про незаконну діяльність своє керівництво та правоохоронців.

Посадовець зустрівся з трьома військовозобов’язаними в Одесі та вирушив до одного з пунктів пропуску на Одещині, де їх очікував співробітник Держприкордонслужби. На місці він передав частину «винагороди» у розмірі 4 500 доларів США, обіцяючи решту після перетворення кордону. Всі учасники схеми були затримані відразу після передачі грошей.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного та його відсторонення від займаної посади.

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