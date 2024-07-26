У Карпатах поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка

Прикордонникам вдалося з’ясувати, що чоловік є громадянином України 1979 року народження.

Джерело фото: Уніан

У Карпатах поблизу кордону з Румунією знайшли тіло чоловіка. Як повідомили у ДПСУ, чоловіка без ознак життя виявив ході патрулювання прикордонний наряд. Тіло передали медичним працівникам для проведення відповідних експертиз.

У Держприкордонслужбі припускають, що, судячи з місця виявлення та «екіпірування» чоловіка, він, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію.

Прикордонникам вдалося з’ясувати, що чоловік є громадянином України 1979 року народження, мешканцем міста Суми.

«Це вже 12 випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року. Вкотре застерігаємо, що перетинання державного кордону поза пунктами пропуску – це не тільки незаконно, але й небезпечно», - наголосили в ДПСУ.

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