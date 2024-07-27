В Украине будут определять качество турникетов: Рустем Умеров анонсировал открытие спецлаборатории

Специальная лаборатория будет производить проверку и сертификацию турникетов.

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал открытие в Украине специальной лаборатории для определения качества турникетов. Об этом он отметил на международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью «Воин: жизнь, здоровье, боеспособность».

Лаборатория для определения качества турникетов. Мы открываем спецлабораторию, которая будет проводить проверку и сертификацию турникетов», - сказал Умеров.

Министр подчеркнул, что это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих важных медицинских средств.

Ранее Владимир Зеленский поручил развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях до конца года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.