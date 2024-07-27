Володимир Зеленський доручив розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах до кінця року

Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

«Все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець.

Має бути впроваджена ефективна система реабілітації, яка передбачає ментальне відновлення військових разом з їхніми родинами», — зазначив Президент під час виступу на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність».

Крім цього, Глава держави дав доручення уряду повною мірою забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції̈ військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

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