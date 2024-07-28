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Вчені з'ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу

07:00, 28 липня 2024
Запах людського стресу впливає на емоції та процес навчання собак.
Вчені з'ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу
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Дослідники з Брістольського університету з’ясували, що собаки здатні відчувати запах людського стресу. Про це повідомляє Science Alert.

Британські вчені встановили, що запах людського стресу впливає на емоції та процес навчання собак.

Зазначається, що дослідники використовували зразки поту та дихання добровольців, які перебували у стані розслаблення або стресу. Собаки, які відчували запах стресового незнайомця, були менш охочі підходити до миски з їжею, навіть якщо вона знаходилася в місці, яке раніше асоціювалося з ласощами.

«Власники знають, наскільки їхні улюбленці чутливі до їхніх емоцій, але тут ми показуємо, що навіть запах стресової, незнайомої людини впливає на емоційний стан собаки, сприйняття винагороди та здатність до навчання», - зазначила провідний автор дослідження Нікола Руні.

Це відкриття може мати важливі наслідки для власників собак, особливо для тих, хто працює з собаками-помічниками та службовими собаками. Розуміння того, як людський стрес впливає на поведінку собак, допоможе покращити комунікацію та взаємодію між нашими видами.

Дослідження показує, що собаки вміють читати не тільки вербальні та невербальні сигнали, але й запахові сигнали, які випромінюють люди.

За словами вчених, ця здатність робить собак надзвичайно чутливими до нашого емоційного стану, і, можливо, саме тому вони є такими чудовими компаньйонами.

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