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Ученые выяснили, что собаки способны ощущать запах человеческого стресса

07:00, 28 июля 2024
Запах человеческого стресса оказывает влияние на эмоции и процесс обучения собак.
Ученые выяснили, что собаки способны ощущать запах человеческого стресса
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Исследователи из Бристольского университета выяснили, что собаки способны ощущать запах человеческого стресса. Об этом сообщает Science Alert.

Британские ученые установили, что запах человеческого стресса влияет на эмоции и процесс обучения собак.

Исследователи использовали образцы пота и дыхания добровольцев, которые находились в состоянии расслабления или стресса. Собаки, испытывавшие запах стрессового незнакомца, были менее желающими подходить к миске с едой, даже если она находилась в месте, ранее ассоциировавшемся с лакомством.

«Владельцы знают, насколько их любимцы чувствительны к их эмоциям, но здесь мы показываем, что даже запах стрессового, незнакомого человека влияет на эмоциональное состояние собаки, восприятие вознаграждения и обучаемость», - отметила ведущий автор исследования Никола Руни.

Это открытие может иметь важные последствия для владельцев собак, особенно для тех, кто работает с собаками-помощниками и служебными собаками. Понимание того, как человеческий стресс оказывает влияние на поведение собак, поможет улучшить коммуникацию и взаимодействие между нашими видами.

Исследование показывает, что собаки умеют читать не только вербальные и невербальные сигналы, но и излучающие люди запаховые сигналы.

По словам ученых, эта способность делает собак чрезвычайно чувствительными к нашему эмоциональному состоянию, и, возможно, именно поэтому они являются столь замечательными компаньонами.

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