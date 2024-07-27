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В Украине врачам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, — указ Президента

16:53, 27 июля 2024
Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий присваивать первоначальное офицерское звание врачам, не проходившим военную кафедру.
В Украине врачам будут присваивать офицерские звания без прохождения военной кафедры, — указ Президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским врачам будут присваивать офицерские звания, даже если они не заканчивали военную кафедру.

Глава государства отметил, что подписал указ, позволяющий присваивать первоначальное офицерское звание врачам, не проходившим военную кафедру.

«Мною подписан указ - положение о прохождении военной службы, регулирующее прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, не проходившим военную кафедру», - заявил Президент на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в Киеве.

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