В Польше офицер полиции требовал бесплатный шашлык и устроил скандал

В Польше офицера обвинили в злоупотреблении служебным удостоверением.

В приморском польском городе Мельно 23-летний милиционер, утверждая, что он офицер Варшавского гарнизона, требовал бесплатный шашлык в местном киоске. Об этом пишет RMF24.

По данным свидетелей, мужчина предъявил свое служебное удостоверение работникам общественного питания и заявил, что как офицер имеет право на бесплатные блюда. Когда на место происшествия прибыли полицейские, вызванные работниками киоска, офицер начал агрессивно выражаться и отказался идти в участок.

Инцидент был зафиксирован на видео, которое офицер снимал на телефон, продолжая игнорировать требования полицейских. О происшествии уже сообщено руководству столичной полиции.

Согласно информации, предоставленной репортером RMF FM Матеушем Хлистуном, офицеру, несмотря на то, что он был не при исполнении служебных обязанностей, грозят дисциплинарные последствия. Начальник подразделения, в котором служит правонарушитель, ожидает документы из подразделения в Кошалине для дальнейшего рассмотрения ситуации.

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