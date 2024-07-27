У Польщі офіцер поліції вимагав безкоштовний шашлик і влаштував скандал

У Польщі офіцера звинуватили у зловживанні службовим посвідченням.

У приморському польському місті Мельно 23-річний міліціонер, стверджуючи, що він офіцер Варшавського гарнізону, вимагав безкоштовний шашлик в місцевому кіоску. Про це пише RMF24.

За даними свідків, чоловік пред'явив своє службове посвідчення працівникам громадського харчування та заявив, що як офіцер має право на безкоштовні страви. Коли на місце події прибули поліцейські, викликані працівниками кіоску, офіцер почав агресивно висловлюватися та відмовився йти до відділку.

Інцидент було зафіксовано на відео, яке офіцер знімав на телефон, продовжуючи ігнорувати вимоги поліцейських. Про подію вже повідомлено керівництву столичної поліції.

Згідно з інформацією, наданою репортером RMF FM Матеушем Хлистуном, офіцеру, незважаючи на те, що він був не при виконанні службових обов'язків, загрожують дисциплінарні наслідки. Начальник підрозділу, в якому служить правопорушник, очікує на документи з підрозділу в Кошаліні для подальшого розгляду ситуації.

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