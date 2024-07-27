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Відновлення енергетики в Україні у п’ять разів швидше, ніж в Європі

23:30, 27 липня 2024
Українські енергетики працюють швидше, ніж їхні європейські колеги.
Відновлення енергетики в Україні у п’ять разів швидше, ніж в Європі
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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив у ефірі Радіо NV, що українські енергетики виконують роботи в пришвидшеному темпі, значно випереджаючи європейських колег.

«Зараз усі енергетики працюють у дуже пришвидшеному темпі. Скажімо, ті речі, які європейські енергетики роблять за дев'ять місяців, в Україні роблять за п'ять-шість тижнів. Це реальна ситуація. Ремонти, які в Європі виконуються за 10 тижнів, у нас виконуються за півтора», – зазначив Харченко.

Проте, за словами експерта, навіть таке прискорене виконання робіт не достатнє для повного відновлення енергетичної системи України до рівня, коли можна буде повністю скасувати обмеження в електропостачанні.

«Обмеження будуть, вони зараз продовжаться. Наступні ремонти почнуться найближчим часом, і це теж буде певною мірою відчутно. І лише наприкінці серпня вже стане легше, [буде] більше електрики, менше обмежень», – додав він.

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