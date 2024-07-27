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Володимир Зеленський присвоїв Інституту травматології та ортопедії статус національного

16:35, 27 липня 2024
Президент у День медика надав Інституту травматології та ортопедії національний статус.
Володимир Зеленський присвоїв Інституту травматології та ортопедії статус національного
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Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня медичного працівника відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і повідомив, що закладу надано статус національного.

«Я підписав відповідний указ. Це не тільки юридичний статус, не тільки визнання вашої професійності та внеску в спроможність української медицини - це реальна вдячність усіх нас, нашої держави, за вашу роботу. Щотижня по 300 операцій, більшість з яких найвищого рівня складності. Це абсолютно гідна ваша робота, яка надає гідності всій нашій державі. Дякую вам за це!» - наголосив Глава держави.

Указ президента України №484/2024 «Про надання державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» статусу національного» оприлюднено на сайті Офісу Президента.

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