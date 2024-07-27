На Одещині легковий наїхав на 11-річну дитину та врізався з авто

11-річна дитина перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора, що спричинило ДТП.

У Пересипському районі міста на вулиці Чорноморського Козацтва сталася ДТП, в результаті якої травмувалася 11-річна дівчинка. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, дитина перебігала дорогу по пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора. 45-річний водій автомобіля «Renault», наближаючись до пішохідного переходу, побачив дитину і спробував уникнути наїзду, різко повернувши з середньої смуги ліворуч. Однак, він все ж здійснив наїзд на дівчинку, після чого врізався в автомобіль «Toyota», яким керував 61-річний водій і який рухався у крайній лівій смузі.

Медики доставили постраждалу дівчинку до лікарні з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом гомілки. Інші учасники ДТП не отримали травм.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці з’ясовують обставини події та нададуть їй правову кваліфікацію. Водії обох автомобілів будуть перевірені на стан сп'яніння.

Поліція закликає пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху і нагадує батькам про важливість навчання дітей безпечній поведінці на дорозі. Водіям рекомендується бути уважними і реагувати на зміни дорожньої обстановки.

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