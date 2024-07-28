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Ухилення від сплати податків на 54 мільйони гривень: на Одещині судитимуть директора сільгосппідприємства

08:52, 28 липня 2024
Обвинувачений, який займається обліком результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно ухилився від сплати податку на прибуток з експорту пшениці та кукурудзи.
Ухилення від сплати податків на 54 мільйони гривень: на Одещині судитимуть директора сільгосппідприємства
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачений, який займається обліком результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно ухилився від сплати податку на прибуток з експорту пшениці та кукурудзи. Понад 27 тис тонн пшениці та 29 тис тонн кукурудзи експортувалося морським шляхом до Китаю.

«Підприємець експортер сільгосппродукції не включив у податкову звітність за 1 квартал 2024 року частину отриманого прибутку від реалізації на експорт продукції на 302 млн гривень.

Кількість фактично проданої продукції та дохід фірми були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані в податковій декларації. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких неправомірних дій до державного бюджету не надійшло понад 54 млн грн податків.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

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