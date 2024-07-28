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Уклонение от уплаты налогов на 54 миллиона гривен: в Одесской области будут судить директора сельхозпредприятия

08:52, 28 июля 2024
Обвиняемый, занимающийся учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль по экспорту пшеницы и кукурузы.
Уклонение от уплаты налогов на 54 миллиона гривен: в Одесской области будут судить директора сельхозпредприятия
Иллюстративное фото из открытых источников
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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора предприятия по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемый, занимающийся учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль по экспорту пшеницы и кукурузы. Более 27 тыс. тонн пшеницы и 29 тыс. тонн кукурузы экспортировалось морским путем в Китай.

«Предприниматель экспортер сельхозпродукции не включил в налоговую отчетность за 1 квартал 2024 часть полученной прибыли от реализации на экспорт продукции на 302 млн гривен.

Количество фактически проданной продукции и доход фирмы были в разы больше официально задокументированы в налоговой декларации. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была уплачиваться больше», — говорится в сообщении.

В результате таких неправомерных действий в государственный бюджет не поступило более 54 млн грн налогов.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

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