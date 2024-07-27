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Украина уже собрала более 22 миллионов тонн зерновых и масличных культур

22:31, 27 июля 2024
В Украине обмолочено более 5,8 миллиона гектаров и собрано 22 миллиона тонн урожая.
Украина уже собрала более 22 миллионов тонн зерновых и масличных культур
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В Украине продолжается жатва ранних зерновых и масличных культур, и уже собрано более 22 миллионов тонн нового урожая. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на данный момент обмолочено более 5 871,9 тыс. га, из которых более 19 млн тонн составляют зерновые культуры, а более 3 млн тонн - масличные.

На данный момент собрано:

- пшеницы - обмолочено 3 502,0 тыс. га, намолочено более 14,7 млн тонн;

- ячменя - обмолочено 1 020,2 тыс. га, намолочено более 3,8 млн тонн;

- гороха - обмолочено 189,8 тыс. га, намолочено 416,3 тыс. тонн;

- рапса - обмолочено 1 086,3 тыс. га, намолочено более 3 млн тонн семян.

Лидерами по объемам уборки зерновых культур стали:

- Одесская область - 733,3 тыс. га,

- Днепропетровская область - 630,7 тыс. га,

- Николаевская область - 536,5 тыс. га.

По урожайности, лидирует Хмельницкая область с показателем 64 ц/га. Полтавщина уже завершила уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, что свидетельствует об активном завершении жатвы в регионе.

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