Україна вже зібрала понад 22 мільйони тонн зернових та олійних культур

В Україні тривають жнива ранніх зернових та олійних культур, і вже зібрано понад 22 мільйони тонн нового врожаю. Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що наразі обмолочено понад 5 871,9 тис. га, з яких понад 19 млн тонн становлять зернові культури, а понад 3 млн тонн – олійні.
На даний момент зібрано:
Лідерами за обсягами збирання зернових культур стали:
Щодо урожайності, лідирує Хмельницька область з показником 64 ц/га. Полтавщина вже завершила збирання ранніх зернових та зернобобових культур, що свідчить про активне завершення жнив у регіоні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.