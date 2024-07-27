Україна вже зібрала понад 22 мільйони тонн зернових та олійних культур

В Україні обмолочено понад 5,8 мільйона гектарів та зібрано 22 мільйони тонн врожаю.

В Україні тривають жнива ранніх зернових та олійних культур, і вже зібрано понад 22 мільйони тонн нового врожаю. Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що наразі обмолочено понад 5 871,9 тис. га, з яких понад 19 млн тонн становлять зернові культури, а понад 3 млн тонн – олійні.

На даний момент зібрано:

пшениці – обмолочено 3 502,0 тис. га, намолочено понад 14,7 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1 020,2 тис. га, намолочено понад 3,8 млн тонн;

гороху – обмолочено 189,8 тис. га, намолочено 416,3 тис. тонн;

ріпаку – обмолочено 1 086,3 тис. га, намолочено понад 3 млн тонн насіння.

Лідерами за обсягами збирання зернових культур стали:

Одеська область – 733,3 тис. га,

Дніпропетровська область – 630,7 тис. га,

Миколаївська область – 536,5 тис. га.

Щодо урожайності, лідирує Хмельницька область з показником 64 ц/га. Полтавщина вже завершила збирання ранніх зернових та зернобобових культур, що свідчить про активне завершення жнив у регіоні.

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