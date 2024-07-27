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В Одесской области легковой наехал на 11-летнего ребенка и врезался с авто

22:59, 27 июля 2024
11-летний ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора, что привело к ДТП.
В Одесской области легковой наехал на 11-летнего ребенка и врезался с авто
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В Пересыпском районе города на улице Черноморского Казачества произошло ДТП, в результате которого травмировалась 11-летняя девочка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. 45-летний водитель автомобиля «Renault», приближаясь к пешеходному переходу, увидел ребенка и попытался избежать наезда, резко повернув со средней полосы налево. Однако, он все же совершил наезд на девочку, после чего врезался в автомобиль «Toyota», которым управлял 61-летний водитель и который двигался в крайней левой полосе.

Медики доставили пострадавшую девочку в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом голени. Другие участники ДТП не получили травм.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и предоставят ей правовую квалификацию. Водители обоих автомобилей будут проверены на состояние опьянения.

Полиция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и напоминает родителям о важности обучения детей безопасному поведению на дороге. Водителям рекомендуется быть внимательными и реагировать на изменения дорожной обстановки.

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