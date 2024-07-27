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Владимир Зеленский присвоил Институту травматологии и ортопедии статус национального

16:35, 27 июля 2024
Президент в День медика предоставил Институту травматологии и ортопедии национальный статус.
Владимир Зеленский присвоил Институту травматологии и ортопедии статус национального
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника посетил Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины и сообщил, что учреждению предоставлен статус национального.

«Я подписал соответствующий указ. Это не только юридический статус, не только признание вашего профессиональности и вклада в способность украинской медицины – это реальная благодарность всех нас, нашего государства, за вашу работу. Еженедельно по 300 операций, большинство из которых наивысшего уровня сложности. Это абсолютно достойная ваша работа, придающая достоинства всему нашему государству. Спасибо вам за это!" – подчеркнул Глава государства.

Указ президента Украины №484/2024 "О предоставлении государственному учреждению «Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины» статуса национального" обнародован на сайте Офиса Президента.

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