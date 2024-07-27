Восстановление энергетики в Украине в пять раз быстрее, чем в Европе

Украинские энергетики работают быстрее, чем их европейские коллеги.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил в эфире Радио NV, что украинские энергетики выполняют работы в ускоренном темпе, значительно опережая европейских коллег.

«Сейчас все энергетики работают в очень ускоренном темпе. Скажем, те вещи, которые европейские энергетики делают за девять месяцев, в Украине делают за пять-шесть недель. Это реальная ситуация. Ремонты, которые в Европе выполняются за 10 недель, у нас выполняются за полторы», - отметил Харченко.

Однако, по словам эксперта, даже такое ускоренное выполнение работ не достаточно для полного восстановления энергетической системы Украины до уровня, когда можно будет полностью отменить ограничения в электроснабжении.

«Ограничения будут, они сейчас продолжатся. Следующие ремонты начнутся в ближайшее время, и это тоже будет в определенной степени ощутимо. И только в конце августа уже станет легче, [будет] больше электричества, меньше ограничений», - добавил он.

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