В Україні лікарям будуть надавати офіцерські звання без проходження військової кафедри, — указ Президента

Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським лікарям будуть надавати офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру.

Глава держави зазначив, що підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

«Мною підписано указ - положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру», - заявив Президент на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.

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