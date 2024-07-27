Владимир Зеленский поручил развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях до конца года

Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны вместе с Генеральным штабом до конца года должно развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях.

«Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным, был ясен. Это то, что ожидает каждый военный медик и каждый военнослужащий.

Должна быть внедрена эффективная система реабилитации, которая предусматривает ментальное восстановление военных вместе с их семьями», — отметил Президент, выступая на международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью «Воин: жизнь, здоровье, боеспособность».

Кроме того, Глава государства дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военных, освобожденных из плена, и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.