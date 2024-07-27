В Україні визначатимуть якість турнікетів: Рустем Умєров анонсував відкриття спецлабораторії

Спеціальна лабораторія буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів.

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував відкриття в Україні спеціальної лабораторії для визначення якості турнікетів. Про це він зазначив на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність».

«Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів», - сказав Умєров.

Міністр наголосив, що це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.

Раніше Володимир Зеленський доручив розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах до кінця року.

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