В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать идею мирных переговоров между Украиной и рф

В Китае заявили, что «работают» над завершением войны рф против Украины.

Китай будет продвигать идею мирных переговоров между Украиной и рф. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Лаосе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает CNN.

Среди прочего они обсудили Украину.

«Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и непоколебима, и он будет продолжать упорно убеждать и продвигать мирные переговоры», - сказал Ван И.

Также он отметил, что «Китай выступает против клеветы и ложных обвинений, не принимает давления и шантажа и будет принимать решительные и силовые меры для защиты своих основных интересов и законных прав».

В свою очередь Блинкен, говоря о войне рф в Украине, «выразил серьезную обеспокоенность в связи с поддержкой КНР оборонно-промышленной базы рф».

«Секретарь снова выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР российской оборонно-промышленной базы и ясно дал понять, если КНР не будет принимать меры по устранению этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры для этого», - говорится в тексте релиза на сайте Госдепа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.