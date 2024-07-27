В Тернопольской области чиновница брала взятки сертификатами на косметику и отдых в гостинице — прокуратура

Правоохранители задержали одну из фигуранток дела, называемого организатором схемы, во время получения очередного «подарка».

В Тернопольской области чиновники органов местного самоуправления Кременецкого района организовали коррупционную схему вымогательства с предпринимателя денежных средств и других «подарков» за помощь в решении вопросов, входящих в их компетенцию, а именно – содействие в беспрепятственном ведении бизнеса. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Среди подарков, которые бизнесмен передавал чиновникам – сертификаты известной сети косметики и парфюмерии и отдых в гостинице.

Отмечается, что в преступную группу входили депутат городского совета, заместитель городского головы Кременца, староста одной из общин района и директор коммунального предприятия. Чиновники и ее сообщникам уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

«Предприниматель должен был предоставить сотни литров горючего, сертификат на отдых и денежные средства для принятия положительного решения горсовета о зачислении стоимости проведенных предпринимателем ремонтных работ в арендованном помещении в счет арендной платы», - отметили в прокуратуре.

23 июля правоохранители задержали одну из фигуранток дела, называемую организатором схемы, во время получения очередного «подарка» в виде сертификата магазина косметики на сумму 25 000 гривен. Ранее она получила от бизнесмена подарочный сертификат для отдыха общей стоимостью 30 000 гривен.

Суд избрал чиновнице меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 240 тысяч грн и вынесено решение об отстранении его от занимаемой должности на время досудебного расследования. Для других участников преступной группы решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

Чиновнице грозит срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к требованию денежных средств с местных предпринимателей.

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