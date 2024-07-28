В Херсонской области на русской мине возле реки взорвался мужчина: его состояние тяжелое

У мужчины травматическая ампутация стопы, осколковое ранение рук и взрывная травма.

В Херсонской области в поселке Бобровый угол на российской мине возле реки взорвался 42-летний мужчина. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

У мужчины травматическая ампутация стопы, осколковое ранение рук и взрывная травма.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Впоследствии враг обстрелял Белозерскую общину. Из-за российских обстрелов пострадал мужчина, 67 лет.

Медики госпитализировали его в больницу с взрывной травмой и ранением грудной клетки, состояние тяжелое.

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