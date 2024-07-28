На Херсонщині на російській міні біля річки підірвався чоловік: його стан важкий

У чоловіка травматична ампутація стопи, уламкове поранення рук та вибухова травма.

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На Херсонщині у селищі Бобровий кут на російській міні біля річки підірвався 42-річний чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У чоловіка травматична ампутація стопи, уламкове поранення рук та вибухова травма.

Потерпілого доставили до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Згодом ворог обстріляв Білозерську громаду. Через російський обстріл постраждав чоловік, 67 років.

Медики ушпиталили його до лікарні з вибуховою травмою та пораненням грудної клітки, стан - важкий.

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