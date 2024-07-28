Практика судів
  1. В Україні

На Херсонщині на російській міні біля річки підірвався чоловік: його стан важкий

07:58, 28 липня 2024
У чоловіка травматична ампутація стопи, уламкове поранення рук та вибухова травма.
На Херсонщині на російській міні біля річки підірвався чоловік: його стан важкий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Херсонщині у селищі Бобровий кут на російській міні біля річки підірвався 42-річний чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У чоловіка травматична ампутація стопи, уламкове поранення рук та вибухова травма.

Потерпілого доставили до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Згодом ворог обстріляв Білозерську громаду. Через російський обстріл постраждав чоловік, 67 років.

Медики ушпиталили його до лікарні з вибуховою травмою та пораненням грудної клітки, стан - важкий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судова реформа для вступу в ЄС – Мінюст повідомив, що розробляється план реформ разом з громадськими організаціями

Вже існує проект структури Дорожньої карти за підрозділами «Судова влада та основоположні права» і «Юстиція, свобода та безпека», яка стане базою для переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Землі природних заповідників і лісів за спрощеною процедурою віднесуть до земель оборони для розміщення військових частина – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, за яким землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, ліси, землі історико-культурного призначення збираються у спрощеному порядку передати до земель оборони для розміщення військових частин та військових установ.

Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському

Під час затримання особи, яка чинить опір, поліцейський зможе застосовувати електрошокер – Кабмін вніс законопроект.

Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду