Як діятимуть графіки відключень світла 28 липня

Графіки відключень будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00.

У неділю, 28 липня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватись з 18:00 до 22:00. Про це повідомляє енергохолдинг «ДТЕК».

Відповідне розпорядження віддала НЕК «Укренерго».

У свою чергу, у НЕК уточнили, що у зазначений період діятиме одна черга відключень.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку осені може не бути відключень електроенергії.

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