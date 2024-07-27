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Как будут действовать графики отключения света 28 июля

18:23, 27 июля 2024
Графики отключений будут применяться с 18:00 до 22:00.
Как будут действовать графики отключения света 28 июля
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В воскресенье, 28 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает энергохолдинг «ДТЭК».

Соответствующее распоряжение отдала НЭК «Укрэнерго».

В свою очередь, в НЭК уточнили, что в указанный период будет действовать одна очередь отключений.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала осени могут не быть отключений электроэнергии.

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