Как будут действовать графики отключения света 28 июля

В воскресенье, 28 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 18:00 до 22:00. Об этом сообщает энергохолдинг «ДТЭК».
Соответствующее распоряжение отдала НЭК «Укрэнерго».
В свою очередь, в НЭК уточнили, что в указанный период будет действовать одна очередь отключений.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала осени могут не быть отключений электроэнергии.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.