С кулаками набросился на товарища и отобрал его телефон: в Киеве сообщено о подозрении мужчине

За грабеж, совершенный в условиях военного положения, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который с кулаками набросился на товарища и отобрал его мобильный телефон. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его избил и ограбил наглядно знакомый. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что двое мужчин отдыхали и распивали алкогольные напитки, однако впоследствии между ними возник спор.

В ходе дальнейшей потасовки 32-летний киевлянин набросился на 37-летнего знакомого и начал наносить ему удары в лицо, в результате чего пострадавший упал на землю. В дальнейшем злоумышленник вытащил телефон из кармана товарища и скрылся.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли мобильный телефон. При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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