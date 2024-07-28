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З кулаками накинувся на товариша та відібрав його телефон: у Києві повідомлено про підозру чоловіку

07:40, 28 липня 2024
За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
З кулаками накинувся на товариша та відібрав його телефон: у Києві повідомлено про підозру чоловіку
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який з кулаками накинувся на товариша та відібрав його мобільний телефон. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його побив та пограбував наглядно знайомий. Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що двоє чоловіків відпочивали та розпивали алкогольні напої, проте згодом між ними виникла суперечка.

У ході подальшої бійки 32-річний киянин накинувся на 37 – річного знайомого та почав наносити йому удари в обличчя, внаслідок чого потерпілий впав на землю. Надалі зловмисник витягнув телефон з кишені товариша та втік.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України й вилучили мобільний телефон.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж вчинений в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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