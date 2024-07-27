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На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок в готелі — прокуратура

21:32, 27 липня 2024
Правоохоронці затримали одну з фігуранток справи, яку називають організаторкою схеми, під час отримання чергового «подарунка».
На Тернопільщині чиновниця брала хабарі сертифікатами на косметику та відпочинок в готелі — прокуратура
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На Тернопільщині посадовці органів місцевого самоврядування Кременецького району організували корупційну схему вимагання з підприємця грошових коштів та інших «подарунків» за допомогу у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, а саме – сприяння у безперешкодному веденні бізнесу. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Серед подарунків, які бізнесмен передавав чиновникам -  сертифікати відомої мережі косметики та парфумерії та на відпочинок в готелі.

Зазначається, що до злочинної групи входили депутатка міської ради, заступник міського голови Кременця, староста однієї з громад району та директор комунального підприємства. Посадовиці та її спільникам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

«Підприємець повинен був надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати», - зазначили у прокуратурі.

23 липня правоохоронці затримали одну з фігуранток справи, яку називають організаторкою схеми, під час отримання чергового «подарунка» у вигляді сертифіката магазину косметики на суму 25 000 гривень. Раніше вона отримала від бізнесмена подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень.

Суд обрав посадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 240 тисяч грн та винесено ухвалу про відсторонення її від займаної посади на час досудового розслідування. Для інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Чиновниці загрожує строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Зараз встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вимагання грошових коштів із місцевих підприємців.

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