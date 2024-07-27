У МЗС Китаю заявили, що Пекін просуватиме ідею мирних переговорів між Україною та рф

У Китаї заявили, що «працюють» над завершенням війни рф проти України.

Китай просуватиме ідею мирних переговорів між Україною та рф. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І на зустрічі в Лаосі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає CNN.

Серед іншого вони обговорили Україну.

«Позиція Китаю з українського питання є відвертою і непохитною, і він продовжуватиме наполегливо переконувати та просувати мирні переговори», - сказав Ван І.

Також він зазначив, що «Китай виступає проти наклепів і хибних звинувачень, не приймає тиску і шантажу і вживатиме рішучих і силових заходів для захисту своїх основних інтересів і законних прав».

У свою чергу Блінкен, говорячи про війну рф проти України, «висловив серйозне занепокоєння у зв'язку з підтримкою КНР оборонно-промислової бази рф».

«Секретар знову висловив серйозне занепокоєння підтримкою КНР російської оборонно-промислової бази і ясно дав зрозуміти, якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів для цього», - ідеться в тексті релізу на сайті Держдепу.

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