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В Киеве начали демонтаж терминалов самообслуживания, фото и видео

16:04, 8 августа 2024
Демонтаж терминалов самообслуживания был начат из Печерского района столицы.
В Киеве начали демонтаж терминалов самообслуживания, фото и видео
Фото: dtc.kyivcity.gov.ua
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Департамент территориального контроля Киева сообщил, что в городе начался демонтаж терминалов самообслуживания, в которых отсутствуют соответствующие разрешительные документы на размещение. Демонтаж был начат из Печерского района.

В ведомстве также назвали причины демонтажа терминалов:

- Незаконные: Эти терминалы были установлены без надлежащих документов или с истечением срока действия разрешительной документации, нарушая благоустройство города.

- Мешают пешеходам: Их расположение создавало неудобства для передвижения людей.

- Портят эстетику города: Негативно влияли на внешний вид улиц.

Отмечается, что специалистами КП «Киевблагоустройство» уже демонтировано около 10 таких терминалов. Также специалистами КП «Киевблагоустройство» по поручению Департамента территориального контроля города планируется продолжать демонтаж самовольно установленных терминалов самообслуживания по всему городу.

«Понимаем, что демонтаж терминалов может несколько усложнить жизнь киевлян, привыкших ими пользоваться, но с другой стороны, это улучшит благоустройство города, а пешеходные зоны станут более безопасными», - добавили в департаменте.

 

Фото и видео: dtc.kyivcity.gov.ua

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