У Києві розпочали демонтаж терміналів самообслуговування, фото та відео

Демонтаж терміналів самообслуговування було розпочато з Печерського району столиці.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що в місті розпочався демонтаж терміналів самообслуговування, у яких відсутні відповідні дозвільні документи на розміщення. Демонтаж було розпочато з Печерського району.

У відомстві також назвали причини демонтажу терміналів:

- Незаконні: Ці термінали були встановлені без належних документів або з закінченням терміну дії дозвільної документації, порушуючи благоустрій міста.

- Заважають пішоходам: Їхнє розташування створювало незручності для пересування людей.

- Псують естетику міста: Негативно впливали на зовнішній вигляд вулиць.

Зазначається, що наразі фахівцями КП «Київблагоустрій» вже демонтовано біля 10 таких терміналів. Також фахівцями КП «Київблагоустрій» за дорученням Департаменту територіального контролю міста Києва планується продовжувати демонтаж самовільно встановлених терміналів самообслуговування по всьому місту.

«Розуміємо, що демонтаж терміналів може дещо ускладнити життя киян, які звикли ними користуватися, але з іншого боку, це покращить благоустрій міста, а пішохідні зони стануть безпечнішими», - додали у департаменті.

Фото та відео: dtc.kyivcity.gov.ua

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