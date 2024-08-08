Відсутність у матеріалах кримінального провадження протоколу про затримання особи не свідчить про недопустимість усіх отриманих у процесі затримання доказів – ВС

Суд зазначив, що сам факт відсутності протоколу про затримання особи в матеріалах кримінального провадження жодним чином не свідчить про недопустимість усіх отриманих у подальшому доказів у цьому провадженні або ж про недопустимість слідчих дій.

Ілюстраційне зображення

У касаційній скарзі захисник із посиланням на доктрину «плодів отруєного дерева» стверджував, що суди попередніх інстанцій залишили поза увагою факт незаконного затримання його підзахисного і, як наслідок, неможливість подальшого визнання вилучених коштів і речей як речових доказів у цьому провадженні.

Під час касаційної перевірки матеріалів кримінального провадження встановлено, що в цій справі немає протоколу затримання засудженого, а сам засуджений стверджував, що був затриманий працівниками поліції 16 січня 2023 року, адже після проведення оглядів він змушений був залишатися біля працівників поліції, які доставили його до управління поліції. А ухвалою слідчого судді від 17 січня 2023 року він був узятий під варту в залі суду. Водночас будь-які недозволені методи або спецзасоби (кайданки) співробітники поліції до засудженого не застосовували, він не був позбавлений можливості вільно рухатися готельним номером, йому лише було заборонено залишати місце огляду до його закінчення відповідно до вимог ч. 6 ст. 237 КПК України.

Як зазначив ККС ВС, сам факт відсутності протоколу про затримання особи в матеріалах кримінального провадження жодним чином не свідчить про недопустимість усіх отриманих у подальшому доказів у цьому провадженні або ж про недопустимість слідчих дій. Вказане порушення прав особи, яке втілилося в нескладенні протоколу про затримання, несвоєчасному складенні протоколу про затримання або ж про затримання особи раніше, аніж це зазначено в протоколі затримання, може бути усунуте шляхом констатації судом того часу затримання, коли воно реально відбулося. У цьому провадженні суди попередніх інстанцій саме так і зробили, врахувавши дату, коли обвинувачений був затриманий – 16 січня 2023 року. Тому вилучені під час огляду в готельному номері гроші та інші речі не можуть вважатися «плодами отруєного дерева» з огляду на те, що не було складено відповідно до положень КПК України протокол затримання засудженого.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишаючи в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Постанова ККС ВС від 9 липня 2024 року у справі № 678/428/23 (провадження № 51-2629км24).

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