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Чинили опір правоохоронцям: на кордоні зі Словаччиною затримали зухвалих ухилянтів

22:54, 8 серпня 2024
Під час затримання двоє ухилянтів стали чинити опір правоохоронцям та спробували вчинити насильницькі дії щодо них.
Чинили опір правоохоронцям: на кордоні зі Словаччиною затримали зухвалих ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Чопського загону затримали сімох чоловіків призовного віку, які мали намір у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон.

Зазначається, що ухилянтів виявили на околиці прикордонного населеного пункту Сіль Ужгородського району. Затримані мали при собі паспортні документи громадян України і виявилися місцевими жителями.

Більшість з них були між собою родичами і впродовж тривалого часу планували незаконний перетин кордону. Вони добре знали ділянку прикордоння, тож обговорили усі деталі, склали оптимальний на їхню думку маршрут, сподіваючись не натрапити у горах на прикордонників.

«Коли ж їх зупинив прикордонний наряд, двоє чоловіків стали чинити опір правоохоронцям та спробували вчинити насильницькі дії щодо оперативного співробітника. Прикордонникам довелося застосувати заходи фізичного впливу, аби вгамувати порушників», - заявили прикордонники. 

Групу доставили у прикордонний підрозділ, де щодо затриманих склали адміністративно-процесуальні документи. За невиконання законних вимог прикордонного наряду двом закарпатцям також доведеться відповідати перед судом.

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