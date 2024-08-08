Сопротивлялись правоохранителям: на границе со Словакией задержали дерзких уклонистов

Во время задержания двое уклонистов стали сопротивляться правоохранителям и попытались совершить насильственные действия в отношении них.

Фото: dpsu.gov.ua

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Чопского отряда задержали семерых мужчин призывного возраста, которые намеревались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Уклонистов обнаружили на окраине приграничного населенного пункта Соль Ужгородского района. У задержанных были при себе паспортные документы граждан Украины и оказались местными жителями.

Большинство из них были между собой родственниками и долгое время планировали незаконное пересечение границы. Они хорошо знали участок приграничья, поэтому обсудили все детали, составили оптимальный по их мнению маршрут, надеясь не наткнуться в горах на пограничников.

«Когда же их остановил пограничный наряд, двое мужчин стали сопротивляться правоохранителям и попытались совершить насильственные действия в отношении оперативного сотрудника. Пограничникам пришлось применить меры физического воздействия, чтобы унять нарушителей», - заявили пограничники.

Группа была доставлена ​​в пограничное подразделение, где в отношении задержанных составили административно-процессуальные документы. За невыполнение законных требований пограничного наряда двум закарпатцам также придется отвечать перед судом.

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