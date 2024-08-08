росія обмежується використанням підводних човнів для ракетних атак, – речник ВМС

За словами речника ВМС, російські військові майже перестали використовувати підводні човни як окремий вид озброєння.

Джерело фото: fakty.com.ua

Росіяни наразі використовують підводні човни як єдині ракетоносії в Чорному морі, повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Востаннє вони були задіяні близько двох тижнів тому під час атаки на Україну.

«Атака була останній раз, здається, тиждень тому. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати по датах. Може, два тижні тому... Перед тим був удар по Миколаївщині, як окремий вид. Там результат був нульовий», — зазначив Плетенчук.

За його словами, російські військові майже перестали використовувати підводні човни як окремий вид озброєння. Зазвичай вони залучають їх у рамках комбінованих атак, щоб посилити навантаження на українські підрозділи протиповітряної оборони (ППО).

«Загалом, звісно, ефективність їх ракет далека від початку повномасштабного вторгнення з об’єктивних причин», — підсумував речник ВМС.

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