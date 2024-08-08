Практика судів
  1. В Україні

росія обмежується використанням підводних човнів для ракетних атак, – речник ВМС

18:15, 8 серпня 2024
За словами речника ВМС, російські військові майже перестали використовувати підводні човни як окремий вид озброєння.
росія обмежується використанням підводних човнів для ракетних атак, – речник ВМС
Джерело фото: fakty.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росіяни наразі використовують підводні човни як єдині ракетоносії в Чорному морі, повідомив речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Востаннє вони були задіяні близько двох тижнів тому під час атаки на Україну.

«Атака була останній раз, здається, тиждень тому. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати по датах. Може, два тижні тому... Перед тим був удар по Миколаївщині, як окремий вид. Там результат був нульовий», — зазначив Плетенчук.

За його словами, російські військові майже перестали використовувати підводні човни як окремий вид озброєння. Зазвичай вони залучають їх у рамках комбінованих атак, щоб посилити навантаження на українські підрозділи протиповітряної оборони (ППО).

«Загалом, звісно, ефективність їх ракет далека від початку повномасштабного вторгнення з об’єктивних причин», — підсумував речник ВМС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент встановить доплати суддям, які працюють на територіях, де ведуться чи можуть вестися бойові дії

Гроші на доплати суддям будуть шукати за рахунок судового збору.

Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

Обрано секретарів палат ВККС: відомі прізвища

Секретарями палат ВККС обрані суддя Сергій Чумак та екс-представник НАБУ Руслан Мельник.

Підстави втрати громадянства Україні змінять – що передбачає законопроект Президента

Не будуть вважатися добровільним набуттям іншого громадянства певні випадки множинності громадянства.

Заступником голови ВККС обраний суддя Олексій Омельян

Олексій Омельян був єдиним кандидатом на посаду заступника голови ВККС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України