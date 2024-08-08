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Куди подавати звернення про незаконні спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ

23:59, 8 серпня 2024
В ОГП звернення фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.
Куди подавати звернення про незаконні спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ
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Українці можуть подавати звернення про спроби позбавлення їх нерухомості на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) до Офісу Генерального прокурора. В ОГП їх фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Подати звернення можна:

  • поштою або через скриньку;
  • шляхом електронного звернення за визначеною формою;
  • зателефонувавши на гарячу лінію ОГП за номером: (044) 200-76-24;
  • під час особистого прийому.

Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.

У зверненні має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

2) контактну інформацію;

3) викладено суть порушеного питання.

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