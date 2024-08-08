Куди подавати звернення про незаконні спроби позбавлення українців їхньої нерухомості на ТОТ

Українці можуть подавати звернення про спроби позбавлення їх нерухомості на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) до Офісу Генерального прокурора. В ОГП їх фіксуватимуть і передаватимуть відповідним органам для проведення досудового розслідування.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Подати звернення можна:
Телефон для отримання інформації про реєстрацію вхідної кореспонденції: (044) 200-75-70.
У зверненні має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я, по батькові громадянина;
2) контактну інформацію;
3) викладено суть порушеного питання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.