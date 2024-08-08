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Куда подавать обращение о незаконных попытках лишения украинцев их недвижимости на ВОТ

23:59, 8 августа 2024
В ОГП будут обращения фиксировать и передавать соответствующим органам для проведения досудебного расследования.
Куда подавать обращение о незаконных попытках лишения украинцев их недвижимости на ВОТ
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Украинцы могут подавать обращения о попытках лишения их недвижимости на временно оккупированных территорях (ВОТ) в Офис Генерального прокурора. В ОГП будут их фиксировать и передавать соответствующим органам для проведения досудебного расследования.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Подать обращение можно:

  • по почте или через ящик;
  • путем электронного обращения за определенной формою;
  • позвонив на горячую линию ОГП по номеру: (044) 200-76-24;
  • во время личного приема.

Телефон для получения информации о регистрации входящей корреспонденции: (044) 200-75-70.

В обращении должно быть указано:

1) фамилия, имя, отчество гражданина;

2) контактную информацию;

3) изложена суть поднятого вопроса.

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