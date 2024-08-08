Куда подавать обращение о незаконных попытках лишения украинцев их недвижимости на ВОТ

Украинцы могут подавать обращения о попытках лишения их недвижимости на временно оккупированных территорях (ВОТ) в Офис Генерального прокурора. В ОГП будут их фиксировать и передавать соответствующим органам для проведения досудебного расследования.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Подать обращение можно:
Телефон для получения информации о регистрации входящей корреспонденции: (044) 200-75-70.
В обращении должно быть указано:
1) фамилия, имя, отчество гражданина;
2) контактную информацию;
3) изложена суть поднятого вопроса.
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