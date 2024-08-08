Куда подавать обращение о незаконных попытках лишения украинцев их недвижимости на ВОТ

В ОГП будут обращения фиксировать и передавать соответствующим органам для проведения досудебного расследования.

Украинцы могут подавать обращения о попытках лишения их недвижимости на временно оккупированных территорях (ВОТ) в Офис Генерального прокурора. В ОГП будут их фиксировать и передавать соответствующим органам для проведения досудебного расследования.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Подать обращение можно:

по почте или через ящик;

путем электронного обращения за определенной формою;

позвонив на горячую линию ОГП по номеру: (044) 200-76-24;

во время личного приема.

Телефон для получения информации о регистрации входящей корреспонденции: (044) 200-75-70.

В обращении должно быть указано:

1) фамилия, имя, отчество гражданина;

2) контактную информацию;

3) изложена суть поднятого вопроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.