В Киеве задержали молодых людей, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци по заказу рф

В Киеве задержали диверсантов, 17 и 22 лет, им грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве задержаны двое молодых людей, 17 и 22 лет, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци за деньги, действуя по заказу. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, которая объявила им подозрение в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц во время военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины).

Следствие установило, что один из подозреваемых получил заказ на поджог через анонимный Telegram-канал. Местом диверсии выбрали железнодорожный перегон Почайна-Борщаговка вблизи одной из грузовых станций в Подольском районе столицы.

Для выполнения задания молодой человек привлек своего 17-летнего друга. Они приобрели легковоспламеняющуюся жидкость и инструмент, после чего прибыли к релейному шкафу, открыли его, облили раствором для разжигания костра и подожгли. Весь процесс поджога они снимали на мобильный телефон и отправили видео заказчику.

Оплату за выполненное задание подозреваемые получали через криптокошелек. Санкция статьи, по которой им предъявили подозрение, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.