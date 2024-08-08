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В Киеве задержали молодых людей, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци по заказу рф

21:46, 8 августа 2024
В Киеве задержали диверсантов, 17 и 22 лет, им грозит до 15 лет тюрьмы.
В Киеве задержали молодых людей, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци по заказу рф
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В Киеве задержаны двое молодых людей, 17 и 22 лет, которые подожгли релейный шкаф Укрзализныци за деньги, действуя по заказу. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, которая объявила им подозрение в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц во время военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины).

Следствие установило, что один из подозреваемых получил заказ на поджог через анонимный Telegram-канал. Местом диверсии выбрали железнодорожный перегон Почайна-Борщаговка вблизи одной из грузовых станций в Подольском районе столицы.

Для выполнения задания молодой человек привлек своего 17-летнего друга. Они приобрели легковоспламеняющуюся жидкость и инструмент, после чего прибыли к релейному шкафу, открыли его, облили раствором для разжигания костра и подожгли. Весь процесс поджога они снимали на мобильный телефон и отправили видео заказчику.

Оплату за выполненное задание подозреваемые получали через криптокошелек. Санкция статьи, по которой им предъявили подозрение, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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