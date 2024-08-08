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У Києві затримали молодиків, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці на замовлення рф

21:46, 8 серпня 2024
У Києві затримали диверсантів, 17 та 22 років, їм загрожує до 15 років в'язниці.
У Києві затримали молодиків, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці на замовлення рф
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У Києві затримано двох молодиків, 17 та 22 років, які підпалили релейну шафу Укрзалізниці за гроші, діючи на замовлення. Про це повідомила Київська міська прокуратура, яка оголосила їм підозру у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

Слідство встановило, що один із підозрюваних отримав замовлення на підпал через анонімний Telegram-канал. Місцем диверсії обрали залізничний перегін Почайна-Борщагівка поблизу однієї з вантажних станцій у Подільському районі столиці.

Для виконання завдання молодик залучив свого 17-річного друга. Вони придбали легкозаймисту рідину та інструмент, після чого прибули до релейної шафи, відчинили її, облили розчином для розпалювання багаття та підпалили. Увесь процес підпалу вони знімали на мобільний телефон і відправили відео замовнику.

Оплату за виконане завдання підозрювані отримували через криптогаманець. Санкція статті, за якою їм висунули підозру, передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

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