россия ограничивается использованием подводных лодок для ракетных атак, – спикер ВМС

По словам представителя ВМС, российские военные почти перестали использовать подводные лодки как отдельный вид вооружения.

Источник фото: fakty.com.ua

Россияне сейчас используют подводные лодки как единственные ракетоносители в Черном море, сообщил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Последний раз они были задействованы около двух недель назад во время атаки на Украину.

«Атака была последний раз, кажется, неделю назад. Я сейчас боюсь неправильно сориентировать по датам. Может, две недели назад... Перед тем был удар по Николаевщине, как отдельный вид. Там результат был нулевой», - отметил Плетенчук.

По его словам, российские военные почти перестали использовать подводные лодки как отдельный вид вооружения. Обычно они привлекают их в рамках комбинированных атак, чтобы усилить нагрузку на украинские подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

«В целом, конечно, эффективность их ракет далека от начала полномасштабного вторжения по объективным причинам», - подытожил спикер ВМС.

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