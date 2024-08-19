«Укрпочта» выпустит новую почтовую марку ко Дню Независимости, фото

Ко Дню Независимости «Укрпочта» анонсирует почтовую марку «Все будет UA!».

"Укрпочта" анонсировала выпуск новой почтовой марки «Все будет UA!», посвященную Дню Независимости Украины. Об этом сообщает почтовый оператор.

Новинка продолжает выпуск 2019 года «Слава Украине!», получивший «золото» на конкурсе Nexofil Award 2020, определяющий самые оригинальные марки.

Тираж выпуска составляет 800 тысяч почтовых марок. Художник – Никита Титов, автор известного почтового выпуска «Передова». Почтовая марка изготовлена ​​на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины.

В Укрпочте добавили, что 23 августа новинка будет ожидать в отделениях, филателистических магазинах, а также онлайн.

Предзаказать марку можно по ссылке.

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