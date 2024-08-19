«Укрпошта» випустить нову поштову марку до Дня Незалежності, фото

До Дня Незалежності «Укрпошта» анонсує поштову марку «Все буде UA!».

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«Укрпошта» анонсувала випуск нової поштової марки «Все буде UA!», присвячену Дню Незалежності України. Про це повідомляє поштовий оператор.

Новинка продовжує випуск 2019 року «Слава Україні!», який здобув «золото» на конкурсі Nexofil Award 2020, що визначає найоригінальніші марки.

Тираж випуску становить 800 тисяч поштових марок. Художник — Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску «Передова». Поштова марка виготовлена на самоклейному папері у формі мапи України.

В «Укрпошті» додали, що 23 серпня новинка очікуватиме у відділеннях, філателістичних крамницях, а також онлайн.

Передзамовити марку можна за посиланням.

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