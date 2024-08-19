Практика судів
  1. В Україні

«Укрпошта» випустить нову поштову марку до Дня Незалежності, фото

19:18, 19 серпня 2024
До Дня Незалежності «Укрпошта» анонсує поштову марку «Все буде UA!».
«Укрпошта» випустить нову поштову марку до Дня Незалежності, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрпошта» анонсувала випуск нової поштової марки «Все буде UA!», присвячену Дню Незалежності України. Про це повідомляє поштовий оператор.

Новинка продовжує випуск 2019 року «Слава Україні!», який здобув «золото» на конкурсі Nexofil Award 2020, що визначає найоригінальніші марки.

Тираж випуску становить 800 тисяч поштових марок. Художник — Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску «Передова». Поштова марка виготовлена на самоклейному папері у формі мапи України.

В «Укрпошті» додали, що 23 серпня новинка очікуватиме у відділеннях, філателістичних крамницях, а також онлайн.

Передзамовити марку можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні – Омбудсмен Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заклик ТЦК до адвокатів, аби ті не втручалися у процеси мобілізації.

Кабмін визначив порядок отримання паспортів за кордоном чоловіками, стосовно яких відсутні дані в Реєстрі «Оберіг»

Прийняти документи у чоловіка 18-25 років паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає, а ось видати паспорт – ні.

Особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду

ВЛК буде приймати постанову на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я.

Персональні дані чоловіків будуть вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – Кабмін опублікував порядок

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, системи ДМС та Реєстру «Оберіг».

Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва