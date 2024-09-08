Хотел попасть в Румынию, но чуть не погиб: на Закарпатье за ​​21-летним парнем отправляли вертолет, видео

21-летний парень едва не стал жертвой диких зверей.

На Закарпатье пограничники обнаружили 21-летнего молодого человека, который четыре дня блуждал в горных массивах и чуть не погиб. Для его розыска была задействована как пилотируемая, так и беспилотная авиация, а сам процесс продолжался 11 часов.

В ГНСУ сообщили, что после того как замерзшего, голодного и жаждущего молодого человека удалось обнаружить, охранники границы дали ему еду, воду и согреться у костра. Пока грелся, он рассказал о своих путешествиях, которые ежеминутно могли закончиться фатально.

Насмотревшись в соцсетях видеоинструктажей о горных походах, молодой человек задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, газовый баллончик для приготовления пищи. Двигаясь по онлайн картам, мужчина постоянно информировал отца о координатах своего пребывания.

«Путешественник» признался, что самому в горах было страшно, ведь в течение путешествия несколько раз чуть не стал жертвой диких зверей.

По дороге горе-турист также сильно отравился, подозревает, что из-за воды. После этого он почти полтора дня ничего не ел и не пил, потому что не имел с собой чистой воды, чтобы утолить жажду.

К счастью, за 50 метров до границы с Румынией пограничникам удалось отыскать молодого человека. Последний всячески пытался убежать и спрятаться от вертолета и дронов пограничников, ведь не знал, что именно его разыскивают по информации отца, который испугался за жизнь и здоровье сына.

Молодого человека доставили в пограничное подразделение, в отношении него составлен протокол об админправонарушениях по незаконному пересечению границы.

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