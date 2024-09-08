Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Хотів потрапити до Румунії, але ледь не загинув: на Закарпатті за 21-річним хлопцем відправляли гелікоптер, відео

19:35, 8 вересня 2024
21-річний юнак ледь не став жертвою диких звірів.
Хотів потрапити до Румунії, але ледь не загинув: на Закарпатті за 21-річним хлопцем відправляли гелікоптер, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті прикордонники виявили 21-річного юнака, який чотири доби блудив у гірських масивах і ледь не загинув. Для його розшуку була задіяна як пілотована, так і безпілотна авіація, а сам процес тривав 11 годин.

У ДПСУ повідомили, що після того як змерзлого, голодного та спраглого молодика вдалося виявити, охоронці кордону дали йому їжу, воду та зігрітися біля багаття. Поки грівся, він розповів про свої мандри, які щохвилини могли закінчитися фатально.

Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, молодик задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, газовий балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, чоловік постійно інформував батька про координати свого перебування.

«Мандрівник» зізнався, що самому у горах було страшно, адже впродовж подорожі кілька разів ледь не став жертвою диких звірів.

Дорогою горе-турист також сильно отруївся, підозрює, що через воду. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води щоб втамувати спрагу.

На щастя, за 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати молодого чоловіка. Останній всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників, адже не знав, що це саме його розшукують за інформацією батька, який злякався за життя та здоров’я сина.

Молодика доставили у прикордонний підрозділ, стосовно нього складено протокол про адмінправопорушення щодо незаконного перетинання кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цифровізація усіх процесів виконавчого провадження – заступник міністра юстиції Андрій Гайченко підсумував роботу за 5 років

Зокрема у 2024 році була реалізована можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі

П’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ – ТЦК

У Тернопільському ТЦК повідомили, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили «у свій особистий агресивний спосіб».

Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази

Банки зможуть застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази між картками рівень доходів клієнта, який той вказав в анкеті.

8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів

ДСА розробила «Порядок передачі судових справ» ліквідованого ОАС міста Києва – більшість справ отримають Донецький та Луганський окружні адміністративні суди.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду