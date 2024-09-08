Хотів потрапити до Румунії, але ледь не загинув: на Закарпатті за 21-річним хлопцем відправляли гелікоптер, відео

21-річний юнак ледь не став жертвою диких звірів.

На Закарпатті прикордонники виявили 21-річного юнака, який чотири доби блудив у гірських масивах і ледь не загинув. Для його розшуку була задіяна як пілотована, так і безпілотна авіація, а сам процес тривав 11 годин.

У ДПСУ повідомили, що після того як змерзлого, голодного та спраглого молодика вдалося виявити, охоронці кордону дали йому їжу, воду та зігрітися біля багаття. Поки грівся, він розповів про свої мандри, які щохвилини могли закінчитися фатально.

Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, молодик задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Закупив необхідний інвентар, одяг та взуття, газовий балончик для приготування їжі. Рухаючись за онлайн картами, чоловік постійно інформував батька про координати свого перебування.

«Мандрівник» зізнався, що самому у горах було страшно, адже впродовж подорожі кілька разів ледь не став жертвою диких звірів.

Дорогою горе-турист також сильно отруївся, підозрює, що через воду. Після цього він майже півтори доби нічого не їв і не пив, бо не мав з собою чистої води щоб втамувати спрагу.

На щастя, за 50 метрів до кордону з Румунією прикордонникам вдалося відшукати молодого чоловіка. Останній всіляко намагався втекти та сховатися від гелікоптера та дронів прикордонників, адже не знав, що це саме його розшукують за інформацією батька, який злякався за життя та здоров’я сина.

Молодика доставили у прикордонний підрозділ, стосовно нього складено протокол про адмінправопорушення щодо незаконного перетинання кордону.

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