В Киеве восстанавливаются постоянные автобусные и троллейбусные маршруты до станций метро «Демеевская» и «Лыбедская»

Автобус № 38 и троллейбус № 50 снова будут курсировать по привычным маршрутам в Киеве.

С 12 сентября в Киеве восстановлено полноценное движение поездов на участке метрополитена между станциями «Лыбедская» и «Теремки». В связи с этим автобусный маршрут № 38 «Улица Метрологическая - станция метро „Демеевская“» возвращается к постоянной схеме курса. Также возобновит свою работу троллейбусный маршрут № 50 «Улица Милославская - станция метро „Лыбедская“».

Временные автобусные маршруты №№ 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусный № 43-К будут закрыты. Освободившиеся транспортные средства будут перераспределены на наиболее загруженные маршруты города.

Напомним, что пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» завершены, и с 12 сентября возобновлено полноценное движение поездов на участке «Героев Днепра» - «Теремки».

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