В Києві відновлюються постійні автобусні і тролейбусні маршрути до станцій метро «Деміївська» та «Либідська»

Автобус № 38 і тролейбус № 50 знову курсуватимуть по звичних маршрутах в Києві.

З 12 вересня в Києві відновлено повноцінний рух поїздів на ділянці метрополітену між станціями «Либідська» та «Теремки». У зв'язку з цим автобусний маршрут № 38 «Вулиця Метрологічна – станція метро «Деміївська»» повертається до постійної схеми курсу. Також відновить свою роботу тролейбусний маршрут № 50 «Вулиця Милославська – станція метро «Либідська»».

Тимчасові автобусні маршрути №№ 2-М, 38-Д, 60 і тролейбусний № 43-К будуть закриті. Вивільнені транспортні засоби будуть перерозподілені на найбільш завантажені маршрути міста.

Нагадаємо, що пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» завершені, і з 12 вересня відновлено повноцінний рух поїздів на ділянці «Героїв Дніпра» – «Теремки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.