На Львівщині автобус збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході, водія можуть позбавити волі

Постраждала отримала тілесні ушкодження та перебуває в лікарні.

Джерело фото: lv.npu.gov.ua

У місті Стрий Львівської області водій автобуса збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході. За інформацією пресслужби поліції Львівської області, водій автобуса Setra, 62-річний житель одного з сіл Стрийського району, наїхав на дитину.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу.

Слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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